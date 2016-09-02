Президент Узбекистана Каримов умер, главой похоронной комиссии назначен премьер Мирзияев

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Узбекистана.

"С огромной скорбью в сердце сообщаем вам о кончине нашего дорогого президента Ислама Абдуганиевича Каримова. Ислам Абдуганиевич скончался 2 сентября 2016 года в городе Ташкенте вследствие перенесенного им острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт), приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности", - говорится в нем.

Сообщается, что похоронен Каримов будет 3 сентября соответствии с мусульманскими обычаями в своем родном городе Самарканде, где покоятся его родители. Завтра же в Самарканде состоится церемония прощания с узбекским президентом.

Правительство выразило глубокие соболезнования семье покойного и всему народу Узбекистана в связи "тяжелейшей и невосполнимой для всех нас утратой".

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Согласно совместному постановлению Олий Мажлиса (парламента) и кабинета министров Узбекистана, опубликованному на сайте правительства, была сформирована государственная комиссия по организации похорон Каримова.

Ее главой назначен премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев.

В состав комиссии вошли председатель сената Нигматулла Юлдашев, спикер Законодательной палаты узбекского парламента Нурдинжон Исмаилов, члены правительства, министры, представители общественности.

В Узбекистане с 3 сентября в связи с кончиной главы государства объявлен трехдневный траур.

Сообщение о смерти президента также подтвердила и его дочь Лола Каримова-Тилляева.

"Он ушел от нас... Подбираю слова, и сама не верю в это", - написала она на своей странице в Facebook.

Согласно ст. 96 Конституции Узбекистана, исполнять обязанности президента теперь должен председатель Сената Юлдашев.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа 2016 года стало известно о том, что Каримова госпитализировали.

На следующий день его дочь Лола рассказала, что у лидера Узбекистана произошло кровоизлияние в мозг.

Вечером 29 августа СМИ впервые сообщили о смерти Каримова, однако официальные власти Узбекистана отрицали эту информацию.

При этом власти Узбекистана отменили официальные торжества по случаю Дня независимости республики, запланированные на 1 сентября.

31 августа на сайте президента Узбекистана появилось поздравление с Днем независимости от имени Каримова, а утром 2 сентября власти страны официально сообщили о "критическом состоянии" здоровья их лидера.

После этого агентство Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах сообщило о смерти Каримова.

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде Узбекской ССР. В 1960 году окончил Среднеазиатский политехнический институт в Ташкенте по специальности "инженер-механик", после чего работал по специальности сначала на заводе "Ташсельмаш", а потом на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова.

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В 1966 году перешел на работу в Госплан Узбекской ССР, где прошел путь от главного специалиста до первого заместителя председателя Госплана республики. В 1967 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства и получил специальность "экономист".

Первый крупный государственный пост Каримов получил в 1983 году, когда он стал министром финансов Узбекской ССР. 23 июня 1989 года Каримов был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР, а 24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР избран Президентом Узбекской ССР.

Каримов бессменно оставался руководителем страны вплоть до самой своей смерти.

Каримов стал главой государства, в котором клановые связи играют огромную роль. С самого начала президент Каримов начал строить жесткую вертикаль власти, опираясь на силовиков. Любые попытки дестабилизации ситуации в стране жестко пресекались. Так, в 2005 году он подвергся резкой критике западных международных организаций после событий 12-13 мая в узбекском городе Андижан, где правительственные войска открыли огонь по мирным жителям, которые требовали немедленного проведения социально-политических и экономических реформ.

В то же время во времена Каримова русский язык постепенно исчез из обихода, а российские кадры сменились национальными. При этом популярность Каримова как президента всегда оставалась высокой – на выборах он набирал около 90% голосов.