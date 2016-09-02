Власти Узбекистана опубликовали медицинское заключение о смерти Каримова

Сообщается, что Каримова госпитализировали 27 августа с инсультом, а 2 сентября он умер.

Около 09:00 по местному времени 27 августа Каримова доставили в больницу в бессознательном состоянии. У президента диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения с массивным субарахноидальным кровоизлиянием - инсульт. После этого сердце Каримова остановилось, но врачи провели реанимацию и восстановили сердцебиение главы Узбекистана.

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«У пациента развилась атоническая кома (кома третьей степени) с угнетением функций ствола головного мозга и он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких», - отмечаетс в заключении.

Каримова лечили специалисты из России, Германии, Монако и Финляндии. «В процессе проводимой интенсивной терапии у пациента медленно и прогрессивно нарастали нарушение функций внутренних органов (сердечно-сосудистая, легочная и свертывающая системы, почки, печень) - полиорганная недостаточность», - сказано в заключении.

Как сообщал УНИАН, президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в пятницу, 2 сентября. Сообщается, что похоронен Каримов будет 3 сентября соответствии с мусульманскими обычаями в своем родном городе Самарканде, где покоятся его родители.