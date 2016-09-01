Лавров рассказал студентам об "отсутствии правовой проблемы" с признанием Западом аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече со студентами МГИМО.

«Никакой правовой проблемы с признанием нашими западными партнерами вхождения Крыма в состав РФ, с его воссоединением, не существует. Нет политической воли, есть политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины - линия на сдерживание РФ, поскольку Россия стала обретать чрезмерную, с точки зрения наших западных коллег, самостоятельность. Они пока еще не поняли, что это не какая-то конъюнктура, а часть нашего существования», - сказал Лавров.

Кроме того, он заявил, что Советский Союз ожидал «7-8 лет», пока его признали как государство. По его словам, СССР поначалу признавали для торговли, а как государство признали чуть позже.

Лавров уверен, что аннексия Крыма произошла «в полном соответствии с международным правом», поскольку в Уставе ООН среди главных принципов указано право народов на самоопределение, а уважение территориальной целостности прописано «в контексте уважения права на самоопределение».

Он заявил, что форма «самоопределения, которая использовалась крымчанами, достаточно специфична», но она была реализована в ответ на «государственный переворот».

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Как заверил Лавров, власти Украины после бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию «объявили, что Крым - для украинцев». «Это был Дмитрий Ярош, один из основных исполнителей переворота и всех бесчинств на Майдане. Он говорил, что русский никогда не будет говорить по-украински, никогда не будет думать по-украински, никогда не будет чтить Бандеру и Шухевича, поэтому русский из Крыма должен быть изгнан, а сопротивляющийся уничтожен», - сказал Лавров.

Он заявил, что из-за таких угроз таких угроз у крымчан «не было выбора».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.