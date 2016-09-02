Россия ведет информационную войну в Чехии – контрразведка

Об этом говорится в отчете спецслужбы за прошлый год, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Novinky.

Кроме того, в течение прошлого года в Чехии активной была и китайская разведка.

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В Службе информации и безопасности Чехии говорят, что российские разведчики действуют в основном под дипломатическим прикрытием, пытаясь получить влияние на экономику, и ведут информационную войну в стране.

"Приоритетом российских операций в 2015 году было ведения информационной войны в контексте украинского и сирийского кризисов", - говорится в отчете.

Согласно заявлению контрразведки, нередко российские спецслужбы используют в своей деятельности в Чехии местных граждан, в том числе для того, чтобы получить доступ к чешских и европейских дотаций.

Также утверждается, что в рамках информационной войны целью российских стремлений является проникновение в местные СМИ, чтобы повлиять на чешскую общественность, распространяя алармистский информацию о США и НАТО. В частности, целью информационной войны является создание напряженности в обществе.