Матерей погибших детей будут судить за майки с надписью "Путин - палач Беслана"

Как сообщает «Новая газета», женщин обязали до конца дня 1 сентября явиться в суд.

Во время траурных мероприятий пять женщин сняли куртки, под которыми у них были надеты футболки с надписью «Путин - палач Беслана».

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В акции участвовали Элла Кесаева, Эмма Бетрозова, Жанна Цирихова, Светлана Маргиева и Эмилия Бзарова. У четырех из пяти женщин при захвате заложников в школе погибли дети.

Помимо участниц акции, были задержаны корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко и корреспондент интернет-издания «Такие дела» Диана Хачатрян.

Костюченко и Хачатрян впоследствии отпустили из полиции. По словам корреспондента «Новой газеты», один из полицейских «извинился, но в частном порядке».

Теракт в Беслане был совершен 1 сентября 2004 года. В школе были захвачены в заложники 1128 человек. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Для освобождения заложников был предпринят штурм школы. Российские власти утверждают, что штурм начали после того, как террористы стали убивать заложников.

В ходе расследования теракта выдвигалась версия о применении тяжелого вооружения во время штурма, что повлекло за собой большое количество жертв. Официально эта версия не была подтверждена.