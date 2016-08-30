Бои за Мосул: американские военные прогнозируют освобождение иракской "столицы" ИГИЛ от боевиков до конца года
Главный представитель военного командования США заявил, что силовые структуры Ирака могут освободить город Мосул, захваченный ныне экстремистской группировкой "Исламское государство", до конца этого года.
Как сказал командующий силами США в регионе генерал Джо Воутел, такова цель премьер-министра Ирака, и эту цель реально осуществить, сообщает Радио Свобода.
Но, добавил командующий, бои за стратегически важный город Мосул в северной части Ирака, второй по населению в стране, будут тяжелые и изнурительные.
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Силовые структуры Ирака при поддержке международной коалиции под руководством США уже начали готовиться к операции по освобождению Мосула, в частности, освобождать захваченные исламистами территории вокруг города.
На прошлой неделе правительственные силы Ирака освободили городок Кайяра, который считают стратегически важным для будущего наступления на Мосул.
Мосул, расположенный примерно в 400 километрах к северу от Багдада, является крупнейшим городом, находящимся под контролем "Исламского государства".
Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади ранее пообещал освободить город до конца этого года.