Бои за Мосул: американские военные прогнозируют освобождение иракской "столицы" ИГИЛ от боевиков до конца года

Как сказал командующий силами США в регионе генерал Джо Воутел, такова цель премьер-министра Ирака, и эту цель реально осуществить, сообщает Радио Свобода.

Но, добавил командующий, бои за стратегически важный город Мосул в северной части Ирака, второй по населению в стране, будут тяжелые и изнурительные.

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Силовые структуры Ирака при поддержке международной коалиции под руководством США уже начали готовиться к операции по освобождению Мосула, в частности, освобождать захваченные исламистами территории вокруг города.

На прошлой неделе правительственные силы Ирака освободили городок Кайяра, который считают стратегически важным для будущего наступления на Мосул.

Мосул, расположенный примерно в 400 километрах к северу от Багдада, является крупнейшим городом, находящимся под контролем "Исламского государства".

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади ранее пообещал освободить город до конца этого года.