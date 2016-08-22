В США рассчитывают победить ИГ в следующем году

04:57, 22 августа 2016
Мир
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Новый командующий войск США в Ираке и Сирии генерал-лейтенант Стивен Таунсенд рассчитывает на победу над "Исламским государством" (ИГ) в следующем году.

REUTERS

Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN, передает Deutsche Welle.

Таунсенд также сообщил, что на Абу Бакра аль-Багдади и других лидеров ИГ сейчас "активно охотятся". По словам генерала, местные арабские и курдские бойцы, которых тренировали американские инструкторы, уже в ближайшие недели могли бы начать наступление на Ракку - город возможного пребывания лидеров исламистов.

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Кроме того, командующий войск США в Ираке и Сирии предупредил Москву и Дамаск: если военные самолеты и артиллерия сирийского правительства снова будут атаковать районы, в которых действуют подразделения специального назначения США помогают курдам, то американцы вынуждены будут защищаться.

"Мы проинформировали русских, где мы расположены (...), они нам заявили, что проинформировали об этом сирийцев. И я просто скажу, что мы будем защищаться, если почувствуем угрозу", - цитирует CNN слова Таунсенда.

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