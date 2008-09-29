Российских миротворцев в буферной зоне в Грузии заменят наблюдатели ЕС

Более 140 наблюдателей военной миссии Евросоюза из 22 стран заменят российских миротворцев в буферной зоне между Грузией и Южной Осетией.

Об этом сообщил начальник временного пресс-центра миротворческих сил в Южной Осетии подполковник Виталий МАНУШКО, сообщает «Эхо Москвы».

По его словам, согласно имеющимся на данный момент предварительным договоренностям, планируется открыть два полевых офиса Европейской военной миссии, в городе Гори и в Багалети, в каждом офисе планируется разместить до 70 наблюдателей.

Между тем, замначальника российского Генштаба Анатолий НОГОВИЦЫН сообщил, что ЕС намерен увеличить число наблюдателей.

По его словам, "представителей Евросоюза в определенной степени пугает сам механизм передачи полномочий, а также вопрос о том, как удержать под контролем ситуацию в регионе".