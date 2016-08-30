Парламент Эстонии не смог избрать президента со второй попытки

По итогам тайного парламентского голосования кандидат от реформистов Сийм Каллас получил 45 голосов, центристка Майлис Репс - 32, и поддержанный IRL и Свободной партией Аллар Йыкс – 21, сообщает Postimees. В одном бюллетене не заполнена ни одна графа.

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Согласно сообщению, по итогам голосования сегодня проигравшим оказался Аллар Йыкс, в то время как кандидаты от реформистов и центристов увеличили число своих сторонников.

Таким образом, как отмечается, предстоит третий тур голосования в парламенте, который состоится сегодня в 16.00. В него проходят два наиболее сильных кандидата, набравшие наибольшее количество голосов во втором туре, т.е Сийм Каллас и Майлис Репс.

Если и в третьем туре президент избран не будет, этот вопрос будет решать коллегия выборщиков.