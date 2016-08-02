Опрос: Клинтон уверенно опережает Трампа

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компаниями CNN и ORC International, передает Lenta.ru.

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По результатам исследований, если бы президентские выборы состоялись в период с 29 по 31 июля, то за Клинтон проголосовали бы 52% американцев, а за Трампа - лишь 43%.

Это один из первых опросов, проведенный после съезда Демократической партии, который прошел с 25 по 28 июля в Пенсильвании.

Ранее 25 июля вскоре после съезда Республиканской партии опрос тех же компаний показал, что Трамп был популярнее своей соперницы на 3%.

Как сообщал УНИАН, ранее братья Кох, одни из богатейших людей США и крупнейших спонсоров Республиканской партии, отказали в поддержке Трампу.