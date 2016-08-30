Около 6,5 тысяч мигрантов спасены у берегов Ливии

В одной из крупнейших на сегодняшний день подобных операций приняли участие корабли итальянского флота и катера, предоставленные гуманитарными НКО, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Мигрантов спасли примерно в 20 километрах от ливийского берега. Группы беженцев перемещались на непрочных переполненных лодках.

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По словам представителей гуманитарных организаций, мигранты знают, что на этих лодках добраться до Италии из Ливии невозможно. Вероятно, они изначально планировали выплыть в море на расстояние около 20 км и ждать там спасателей, передает агентство AP.

Последние несколько лет нестабильности в Ливии, последовавшие за смертью Муаммара Каддафи, привели к хаосу и отсутствию адекватного пограничного контроля, в результате чего страна стала транзитным пунктом для беженцев и привлекательным местом для торговцев людьми.

По данным правозащитников и экспертов, около 3500 мигрантов содержатся в 20 официальных местах временного содержания по всей Ливии. Остальные находятся под контролем вооруженных группировок.