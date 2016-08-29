Очередной теракт на свадьбе: в Ираке смертник взорвал себя, десятки погибших

В результате этого погибли по меньшей мере 23 человека, десятки получили ранения, передает Almasdarnews.

Отмечается, что количество жертв может возрасти.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.

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В свою очередь сайт Albawaba сообщает, что нападавших было пятеро. Отмечается, что один из террористов сначала бросил гранату, а затем открыл огонь из автомата Калашникова и взорвал себя.

Кроме того, остальные четыре боевика ликвидированы.

Ранее УНИАН сообщал, что на свадебной церемонии на улице в турецком городе Газиантеп прогремел взрыв. Власть сообщила о 30 погибших и 94 раненых.