При взрыве во время свадьбы в турецком городе Газиантеп погибли 22 человека

Сообщается, что взрыв произошел во время свадьбы. Власти предполагают, что нападение совершил смертник, передает Би-би-си. Глава города Али Йерликая квалифицировал произошедшее как теракт.

Читайте такжеВ результате очередного взрыва на юго-востоке Турции 1 военный погиб и 26 раненыГазиантеп находится примерно в 60 км к северу от сирийской границы. В нем живут в основном курды.

На севере Сирии, как раз южнее Газиантепа сейчас идут бои между курдскими вооруженными формированиями и боевиками экстремистской группировки "Исламское государство".

В Турции уже высказываются предположения, что этот взрыв могли совершить боевики "Исламского государства".