При взрыве во время свадьбы в турецком городе Газиантеп погибли 22 человека
02:28, 21 августа 2016Мир
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В турецком городе Газиантеп на юге страны произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, 94 получили ранения.
Власти предполагают, что нападение совершил смертник \ Al-Masdar News
Сообщается, что взрыв произошел во время свадьбы. Власти предполагают, что нападение совершил смертник, передает Би-би-си. Глава города Али Йерликая квалифицировал произошедшее как теракт.
Читайте такжеВ результате очередного взрыва на юго-востоке Турции 1 военный погиб и 26 раненыГазиантеп находится примерно в 60 км к северу от сирийской границы. В нем живут в основном курды.
На севере Сирии, как раз южнее Газиантепа сейчас идут бои между курдскими вооруженными формированиями и боевиками экстремистской группировки "Исламское государство".
В Турции уже высказываются предположения, что этот взрыв могли совершить боевики "Исламского государства".
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