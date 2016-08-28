Приток мигрантов в Германию снижается

Об этом заявил в интервью немецкому изданию Bild глава федерального ведомства по делам миграции и беженцев Франц-Юрген Вайс, передает Би-би-си. "Я думаю, что в этом году прибудут чуть менее 300 тыс. человек", - сказал он.

Читайте такжеЧехия и в дальнейшем не поддерживает квоты на беженцев в ЕСПо его словам, ведомство может успешно справиться с обустройством 250-300 тыс. иммигрантов. Этот уровень чиновник назвал оптимальным. "Если прибудет больше, нам придется работать под давлением. Мы войдем в кризисный режим", - заявил Вайс. Однако трудный 2015 год не повторится, полагает он.

В прошлом году в Германию прибыли более миллиона иммигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, Афганистана и Африки.

По данным министерства внутренних дел страны, за первые шесть месяцев этого года заубежищем обратились более 390 тыс. человек. Неизвестно, сколько из них приехали до 1 января, и сколько после.

Согласно информации Bild, в настоящее время на рассмотрении находятся 530 тыс. заявок на получение убежища в Германии.

По словам Вайса, процесс проходит очень тяжело. Ведомству приходится в некоторых случаях проводить расследование, запрашивая информацию в других странах и проверяя, насколько она соответствует действительности.