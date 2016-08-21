Германия усиливает контроль на границе со Швейцарией

Об этом заявил министр финансов Швейцарии Ули Мауэр, отметив при этом, что, по всей видимости, Германия перестала раскрывать объятия для всех устремляющихся в нее мигрантов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Министерство внутренних дел Германии также подтвердило, что усилило присутствие пограничников на своих границах.

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По словам Мауэра, власти Германии выделили дополнительно 90 пограничников и 40 полицейских для охраны своей границы со Швейцарией.

Газета NZZ am Sonntag со ссылкой на федеральную полицию Берлина, сообщает, что с начала нынешнего года в Германии было задержано 3385 нелегалов, прибывших из Швейцарии, что на 40% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году в Германию прибыло более 1 млн человек из стран Ближнего Востока и Африки, спасавшихся от местных войн, конфликтов и экономических неурядиц.