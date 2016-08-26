В результате взрыва в спортивном центре в Бельгии погиб один человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Кризисный центр при МВД Бельгии, передает РБК.

По словам представителя центра, причиной взрыва, скорее всего, послужила утечка газа. Признаков террористической атаки на данный момент не выявлено, добавил собеседник агентства.

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Как ранее сообщало De Morgen, в момент взрыва в здании находились пять человек, один из которых погиб. По данным издания, еще два человека находятся в тяжелом состоянии, один из них доставлен в ожоговый центр. Остальные пострадавшие получили незначительные травмы.

В результате взрыва здание спортивного центра частично обрушилось, спасательные подразделения разбирают завалы, полиция оцепила место происшествия, сообщает газета L'Avenir.

Шиме расположен на юго-западе Бельгии в провинции Эно (входит в регион Валлония), в 15 км от границы с Францией.