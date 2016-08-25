Поляки стали крупнейшей иммигрантской общиной в Британии

Общее сальдо иммиграции, по данным Бюро национальной статистики страны, перед референдумом о выходе из ЕС оставалось на рекордном уровне, передает Би-би-си. Согласно опубликованным данным Бюро национальной статистики (БНС) Британии, в 2015 году в Британии жила 831 тыс. уроженцев Польши. Это почти на 750 тыс. больше, чем в 2004 году, когда Польша с девятью другими странами Восточной и Южной Европы вошла в ЕС.

Читайте такжеВедущие страны ЕС инициируют дополнительные меры по усилению безопасности в сообществе

В течение многих лет крупнейшими общинами иммигрантов в первом поколении в Великобритании были индийцы и ирландцы.

Положительное сальдо миграции, по данным Бюро статистики, в период с марта 2015 по март 2016 года осталось на уровне, близком к рекордному - 327 тыс. человек.

Статистика зафиксировала в этот год, от марта до марта, снижение числа прибывающих из Польши и семи восточноевропейских стран, вступивших в ЕС в 2004 году, но это снижение было компенсировано ростом числа прибывающих из Болгарии и Румынии до рекордных 60 тыс. человек. Эти две страны вступили в ЕС в 2007 году, а правом свободно приезжать и работать в Великобритании стали пользоваться с начала 2014 года.

По оценке БНС, доля жителей страны, родившихся за рубежом, теперь достигла 13,3%. В 2004 году таких было 8,9%.

Больше всего уроженцев других стран живет в Лондоне - 37% населения мегаполиса.

Первая пятерка стран, где родились иммигранты в Британию в первом поколении:

Польша (831000)

Индия (795000)

Пакистан (503000)

Ирландия (382000)

Германия (286000)