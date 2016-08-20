После Brexit в Великобритании выросло количество туристов - исследование
После принятого на референдуме решения о выходе Великобритании из состава Евросоюза, так называемый Brexit, в стране вырос поток туристов на 18%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Tourism Alliance, которое опубликовал британский портал Travelmole, передает ТСН.
Однако этот тренд можно считать краткосрочными, и как долго продлится туристический бум, пока неясно. Такое мнение высказал руководитель исследователей TA Курт Янсон.
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Социологи провели опрос среди 500 человек. Как пояснили респонденты, не последнюю роль в принятии решения о туристической поездке играло обесценивание фунта, что делает привлекательными поездки в Великобританию для иностранцев.
Напомним, по результатам референдума, который прошел в Великобритании, 51,89% граждан проголосовали за выход из Евросоюза, 48,11% - высказались против.