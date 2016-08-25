Появилось видео объявленной Путиным внезапной проверки боеготовности вооруженных сил РФ
15:01, 25 августа 2016Мир
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Минобороны России показало видео с проведения внезапной проверки боеготовности вооруженных сил РФ.
Путин объявил внезапную проверку боеготовности вооруженных сил / Скриншот
Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале Минобороны Российской Федерации.
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