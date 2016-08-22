Россия в ближайшее время начнет масштабные военные учения у границы Украины - Турчинов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом он сказал во время встречи с министром обороны Эстонской Республики Ханнесом Хансо.

Обсуждая текущую ситуацию в Украине, Турчинов констатировал, что ни дня с начала действия Минских соглашений не прошло без провокаций и обстрелов со стороны российско-террористических группировок.

«В частности, системно ведутся обстрелы наших позиций с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем большого калибра», - подчеркнул он.

Как отмечается в сообщении, собеседники были единодушны во мнении, что до полного освобождения территории Украины недопустима отмена санкций против России. По их убеждению, важно также активизировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и странами Европы.

Также Турчинов и Хансо обсудили реформы сектора безопасности и обороны Украины и опыт Эстонии в этой сфере.

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Стороны уделили значительное внимание вопросу сотрудничества в сфере кибербезопасности, что, по словам министра обороны Эстонии, чрезвычайно актуально, «ведь в Таллинне расположена штаб-квартира НАТО по кибербезопасности».

В свою очередь Турчинов отметил, что в Украине приняли Стратегию кибербезопасности и создали Национальный координационный центр кибербезопасности. «Эта проблема для нас чрезвычайно чувствительна, так как кибернетическая агрессия является составной гибридной войны, которую ведет РФ против Украины», - добавил он.

Также Хансо в ходе встречи заверил секретаря СНБО в поддержке Украины со стороны правительства и народа Эстонии.

«Мы всегда во время встреч с партнерами по НАТО и ЕС поддерживаем позицию Украины», - подчеркнул он.