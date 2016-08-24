Число жертв землетрясения в Италии приблизилось к 40
13:10, 24 августа 2016Мир
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Число погибших в результате землетрясении, произошедшего минувшей ночью в Италии, увеличилось до 37 человек.
REUTERS
Об этом сообщили представители управления гражданской обороны страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Как сообщал УНИАН, подземный толчок магнитудой 6,1 балла был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия в центральной Италии.
Мэр итальянского Аматриче Сержио Перрози заявил о том, что в результате произошедшего ночью землетрясения некоторые жители города оказались под завалами.
Государственному телеканалу RAI, что "половина города разрушена".
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