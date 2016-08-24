Два взрыва произошли на таиландском курорте: один погибший, 30 раненых
На таиландском курорте Паттани произошло два взрыва, в результате погиб один человек и пострадали еще 30.
Об этом Reuters рассказал полковник полиции города, передает РБК.
Он пояснил, что первый взрыв произошел на парковке перед отелем. Однако тогда никто не пострадал.
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Второй взрыв произошел в результате срабатывания взрывного устройства в грузовике, припаркованного у входа в отель напротив караоке-бара. По словам полицейского, иностранцев среди пострадавших нет.
Напомним, 11 августа на курорте Хуахин произошли два взрыва. Тогда погибла женщина, еще 19 человек пострадали, в том числе иностранные туристы. Как сообщала «Би-би-си» со ссылкой на полицию, злоумышленники спрятали бомбы в горшки для растений, после чего устройства были приведены в действие с помощью мобильных устройств.
Спустя несколько часов после этого взрыва бомбы сработали на курорте Патонг и острове Пхукет. В городе Патонг бомба также была заложена в цветочную клумбу, которая располагалась перед отделением полиции. Один человек погиб, еще один получил ранения. На Пхукете произошли два взрыва, в результате также пострадал один человек.