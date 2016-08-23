Ведущие страны ЕС инициируют дополнительные меры по усилению безопасности в сообществе

Об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци по итогам трехсторонней встречи на итальянском авианосце "Джузеппе Гарибальди", передает украинская редакция "Немецкой волны". Среди предлагаемых лидерами стран мер, в частности, усиление обмена информацией между разведслужбами и развитие сотрудничества в сфере обороны.

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"Мы считаем, что на фоне исламистского терроризма и гражданской войны в Сирии мы должны сделать больше для нашей внутренней и внешней безопасности", - сказала на совместной пресс-конференции Ангела Меркель. При этом она отметила прогресс, которого Евросоюзу удалось достичь в улучшении механизмов контроля на внешних границах ЕС, мол, "Европа поставила на ноги полностью новый Frontex" (Агентство по охране внешних границ Евросоюза. - Ред.).

В свою очередь французский президент Франсуа Олланд заявил, что "Европа должна крепче, чем сегодня, взять собственную безопасность в свои руки". По его мнению, ЕС должен направить дополнительные ресурсы на общую оборону. Итальянский премьер Маттео Ренци добавил, что такие меры являются "абсолютно приоритетными" для ЕС, чтобы двигаться вперед.

Другой темой встречи стал вопрос стимулирования экономики, отметила Ангела Меркель, поскольку не во всех сферах ЕС является конкурентоспособным в мире.

Эта трехсторонняя встреча была инициирована премьером Италии с целью согласования позиций государств перед сентябрьским неформальным саммитом ЕС в Словакии относительно последствий Brexit. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в конце июня, вскоре после голосования в Великобритании, на ней Меркель, Олланд и Ренци призвали придать "новый импульс" ЕС.