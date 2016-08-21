В Ираке казнены 36 исламистов за участие в массовом убийстве

Об этом сообщает Радио Свобода.

Осужденных повесили в тюрьме в городе Насирия, центре провинции Ди-Кар на юге страны, сообщил губернатор провинции Ягья ан-Насири.

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Как добавил пресс-секретарь губернатора, этих осужденных специально привезли на казнь в Насирию, потому что родом из провинции Ди-Кар были около 400 убитых исламистами. За казнью наблюдали десятки родственников убитых.

Массовое убийство совершили в июле 2014 года боевики радикальной исламистской группировки "Исламское государство" и их союзники в окрестностях захваченного ими тогда города Тикрит. Исламисты-сунниты захватили там курсантов училища Военно-воздушных сил Ирака, большинство из которых были шиитами, и совершили массовые расстрелы около 1700 из них. Захоронения части жертв эксгумировали в апреле 2015 года, когда правительственные войска Ирака и союзные им местные ополчения освободили Тикрит от сил "Исламского государства".

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В целом за причастности к этому массовому убийству судили или еще судят более 600 человек, часть приговоренных к смертной казни уже казнили; еще около 600 находятся в розыске.

Это массовое убийство считается одним из крупнейших преступлений группировки "Исламское государство" в Ираке.

Правозащитники тем временем критикуют Ирак за систематическое использование смертной казни.