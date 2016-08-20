Британские пограничники перехватили судно с кокаином на 80 миллионов фунтов

Рыболовецкий траулер "Бьянка" был задержан в городе Фалмут на южном побережье графства Корнуолл, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. На борту были обнаружены 50 упаковок с наркотиками, предположительно, кокаином. Стоимость партии оценивается в 80 млн фунтов стерлингов.

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