Британские пограничники перехватили судно с кокаином на 80 миллионов фунтов

23:19, 20 августа 2016
Мир
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Служба пограничного контроля Великобритании перехватила судно с партией кокаина весом более тонны.

flickr.com/photos/laertes_za

Рыболовецкий траулер "Бьянка" был задержан в городе Фалмут на южном побережье графства Корнуолл, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. На борту были обнаружены 50 упаковок с наркотиками, предположительно, кокаином. Стоимость партии оценивается в 80 млн фунтов стерлингов.

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