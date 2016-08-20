Британские пограничники перехватили судно с кокаином на 80 миллионов фунтов
23:19, 20 августа 2016Мир
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Служба пограничного контроля Великобритании перехватила судно с партией кокаина весом более тонны.
Стоимость партии оценивается в 80 млн фунтов стерлингов \ flickr.com/photos/laertes_za
Рыболовецкий траулер "Бьянка" был задержан в городе Фалмут на южном побережье графства Корнуолл, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. На борту были обнаружены 50 упаковок с наркотиками, предположительно, кокаином. Стоимость партии оценивается в 80 млн фунтов стерлингов.
Читайте такжеВ Боливии перехватили 7 тонн кокаина стоимостью 400 миллионов долларовТри человека - 67-летний владелец судна, а также два члена экипажа - были взяты под стражу. Им предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Слушание в суде назначено на 20 сентября.
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