Управляющий финансами правящей партии КНДР исчез в Европе со 180 тысячами долларов - СМИ
Северокорейский чиновник, управляющий финансами 39-го отдела правящей партии КНДР, который совершает валютные сделки от имени правительства, исчез в Европе с более чем 180 тысячами долларов.
Как сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на анонимный источник, чиновник исчез еще в июне, передает ZN.ua.
По словам собеседника издания, финансист вместе с сыновьями находился в одной из европейских стран, в которой он проработал более 20 лет. О каком именно государстве идет речь не уточняется.
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В публикации также говорится, что в 2015 в Южную Корею бежало 10 северокорейских дипломатов. Столько же человек покинули КНДР за первое полугодие текущего года. Большинство беглецов работали в диппредставительствах в странах Европы и Юго-Восточной Азии.
Ранее УНИАН сообщал, что заместитель посла Северной Кореи в Великобритании сбежал вместе с семьей. По данным СМИ, дипломат реализовал "скрупулезный план" побега и будет просить убежища в третьей стране.