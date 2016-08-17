Консул КНДР в Великобритании сбежал вместе с семьей в "третью страну" - СМИ

Как передает Reuters, о побеге дипломата сообщила 16 августа южнокорейская газета "Чунан ильбо". По данным BBC, беглецом является ветеран северокорейской дипслужбы Тхэ Ен Хо, работавший консулом-заместителем посла в Лондоне.

Южнокорейское СМИ сообщило, что дипломат реализовал "скрупулезный план" побега и будет просить убежища в третьей стране.

При этом из сообщения не ясно, может ли идти речь о самой Великобритании, поскольку под третьей страной в Южной Корее понимается любая страна, кроме Южной и Северной Кореи.

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Представитель северокорейского посольства в Лондоне не смог подтвердить Reuters эту информацию, отметив, что она "достаточно неожиданная". По его словам, официальный ответ относительно этой ситуации будет дан, "если это будет уместно".

Дальнейшие попытки агентства получить комментарии оказались безуспешны. Сам Тхэ по телефону также недоступен.

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь МИДа Великобритании отказалась комментировать ситуацию.

МИД Южной Кореи в свою очередь заявил, что не может подтверждать или обсуждать случаи таких специфических побегов северокорейцев.

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Отмечается, что Тхэ хорошо известен британским журналистам, являясь, в том числе, главным контактом для корреспондентов из Великобритании, направляющихся в Пхеньян.

Дипломат жил в посольстве или около него в районе Ганнерсбери на западе Лондона и часто появлялся и выступал на мероприятиях ультра-левой направленности.

Отмечается, что, по данным Министерства Южной Кореи по делам объединения, в 2016 году к концу июля уже 814 жителей КНДР сбежали на Юг, что на 15% больше аналогичного показателя за прошлый год. При этом ранее количество перебежчиков из КНДР после прихода к власти в конце 2011 года Ким Чен Ына снижалось, хотя из страны продолжапют бежать политически значимые для Пхеньяна граждане. Так, за последние 2 года уже несколько северокорейских дипломатов, в частности один из Таиланда, бежали в Южную Корею.