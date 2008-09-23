Ющенко: Украина выполнила все условия, необходимые для ПДЧ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для предоставления ей Плана действий относительно членства в НАТО в декабре текущего года. Об этом глава государства заявил сегодня в Нью-Йорке во время встречи с руководителями Еврейских организаций США.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день Украина выполнила свое “домашнее задание” по присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО. “Я не знаю, что еще нужно сделать стране, чтобы этот вопрос был снят”, - подчеркнул он. Президент напомнил, что Украина является единственным государством - не членом Альянсом, которая принимает участие во всех международных миротворческих миссиях, в государстве проводится военная реформа, модернизация военного образования, адаптация ВПК к стандартам НАТО. В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина в полном объеме выполняет ежегодные планы сотрудничества с Альянсом.

В.ЮЩЕНКО признал, что, действительно, сегодня в украинском обществе идет дискуссия относительно интеграции Украины в Альянс. Но он подчеркнул, что сейчас рассматривается не вопрос присоединения к НАТО, а присоединение к ПДЧ. Президент подтвердил, что во время принятия окончательного решения относительно присоединения Украины к НАТО будет проведен всеукраинский референдум.

При этом он считает, что с каждым месяцем сторонников интеграции становится в Украине все больше, оппонентов – все меньше.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ПДЧ в Украине рассматривают как промежуточный этап – “и с этой высоты нам легче убеждать людей”.

Президент рассказал, что сегодня настроения членов Альянса относительно предоставления Украине ПДЧ становятся более позитивными, хотя есть и исключение – позиция Италии за последние недели ухудшилась, но в целом “мы ближе к получению позитивного сигнала, чем четыре месяца назад (во время апрельского саммита НАТО в Бухаресте Украине и Грузии не предоставили ПДЧ – УНИАН)”.

Он подчеркнул, что украинским национальным интересам отвечает присоединение к европейской коллективной безопасности.

Говоря об отношении к этому России, Президент заметил, что у этой страны есть желание не допустить вступления Украины к НАТО, но нет аргументов против этого: “Мы видим желание России, но не видим аргументов”. В.ЮЩЕНКО подтвердил готовность Украины вести диалог с Россией и доказать, что никаких угроз для нее от вступления Украины в НАТО не существует.

Также Президент рассказал присутствующим об отношении Украины к российско-грузинскому конфликту. Среди прочего В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина никогда не признает независимость Абхазии и Северной Осетии, и выразил обеспокоенность Украинской стороны использованием Черноморского флота РФ, который базируется в Крыму, в этом конфликте.