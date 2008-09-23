Ющенко: Украина выполнила все условия, необходимые для ПДЧ
"Я не знаю, что еще нужно сделать..."
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для предоставления ей Плана действий относительно членства в НАТО в декабре текущего года. Об этом глава государства заявил сегодня в Нью-Йорке во время встречи с руководителями Еврейских организаций США.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день Украина выполнила свое “домашнее задание” по присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО. “Я не знаю, что еще нужно сделать стране, чтобы этот вопрос был снят”, - подчеркнул он. Президент напомнил, что Украина является единственным государством - не членом Альянсом, которая принимает участие во всех международных миротворческих миссиях, в государстве проводится военная реформа, модернизация военного образования, адаптация ВПК к стандартам НАТО. В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина в полном объеме выполняет ежегодные планы сотрудничества с Альянсом.
В.ЮЩЕНКО признал, что, действительно, сегодня в украинском обществе идет дискуссия относительно интеграции Украины в Альянс. Но он подчеркнул, что сейчас рассматривается не вопрос присоединения к НАТО, а присоединение к ПДЧ. Президент подтвердил, что во время принятия окончательного решения относительно присоединения Украины к НАТО будет проведен всеукраинский референдум.
При этом он считает, что с каждым месяцем сторонников интеграции становится в Украине все больше, оппонентов – все меньше.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ПДЧ в Украине рассматривают как промежуточный этап – “и с этой высоты нам легче убеждать людей”.
Президент рассказал, что сегодня настроения членов Альянса относительно предоставления Украине ПДЧ становятся более позитивными, хотя есть и исключение – позиция Италии за последние недели ухудшилась, но в целом “мы ближе к получению позитивного сигнала, чем четыре месяца назад (во время апрельского саммита НАТО в Бухаресте Украине и Грузии не предоставили ПДЧ – УНИАН)”.
Он подчеркнул, что украинским национальным интересам отвечает присоединение к европейской коллективной безопасности.
Говоря об отношении к этому России, Президент заметил, что у этой страны есть желание не допустить вступления Украины к НАТО, но нет аргументов против этого: “Мы видим желание России, но не видим аргументов”. В.ЮЩЕНКО подтвердил готовность Украины вести диалог с Россией и доказать, что никаких угроз для нее от вступления Украины в НАТО не существует.
Также Президент рассказал присутствующим об отношении Украины к российско-грузинскому конфликту. Среди прочего В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина никогда не признает независимость Абхазии и Северной Осетии, и выразил обеспокоенность Украинской стороны использованием Черноморского флота РФ, который базируется в Крыму, в этом конфликте.