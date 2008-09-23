Медведев: систему управления мировыми ценами надо менять

Глобальная система управления мировыми ценами на природные ресурсы и продовольствие устарела, считает президент РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на форуме руководителей приграничных регионов России и Казахстана, Медведев высказался за координацию усилий государств в преодолении кризисных явлений в мировой экономике.

"Финансовый кризис, который создает много трудностей для мировой экономики, создает необходимость искать на этот кризис совместные ответы, и чем скоординированнее будут действия государств, тем больше близких государств-партнеров, тем проще будет преодолевать последствия такого рода кризисных явлений", - цитирует президента РИА "Новости".

"Не менее сложными процессами сопровождается рост цен на природные ресурсы и продовольствие, и в целом мы видим, что существующая сегодня глобальная система управления этими процессами не отвечает требованиям текущего дня", - заявил Медведев.

"Об этом говорят много, но, к сожалению, новой системы поддержания глобального равновесия в экономике, финансовой сфере до сих пор не создано, и за то, что такой системы пока нет, приходится расплачиваться целым экономикам", - заключил он.