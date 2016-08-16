США перевели из Гуантанамо сразу 15 заключенных

Правозащитники сочли это подтверждением твердого намерения президента Барака Обамы закрыть лагерь до окончания его второго президентского срока, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщает Ассошиэйтед пресс, 12 йеменцев и трое афганцев отправлены в Объединённые Арабские Эмираты.

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По сообщению Пентагона, теперь в Гуантанамо - лагере для содержания пленных, созданном при администрации Буша в 2002 году, во время кампании в Афганистане - остается всего 61 заключенный.

"Это сильное подтверждение того, что президент Обама всерьез намерен закрыть Гуантанамо до того, как он покинет свой пост", - цитирует агентство Норин Шах, директора по национальной безопасности и правам человека в американском подразделении правозащитной организации Amnesty International.

Как отмечает британская газета "Гардиан", 15 человек - это крупнейшая "партия" заключенных, переданных другой стране при администрации Обамы.