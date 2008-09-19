Великобритания поможет восстановить экономику Грузии

Великобритания намерена оказать Грузии помощь при восстановлении экономики страны, которая пострадала от конфликта с Россией. С таким заявлением выступил британский министр финансов Алистер Дарлинг по итогам встречи с премьер-министром Грузии Владимиром Гургенидзе, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) и Банк Англии намерены предложить помощь Грузии в приоритетных областях экономики. В частности, планируется начать обсуждение по вопросу внесения поправок в соглашение двойного налогообложения между странами для того, чтобы сделать более привлекательными прямые зарубежные инвестиции в Грузию. По мнению А.Дарлинга, в настоящее время крайне важным является восстановление доверия к грузинской экономике и продвижение реформ для ее уверенного роста.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что предоставит кредит Грузии в размере 750 млн долл. Выделение денежных средств планируется сроком на 1,5 года.