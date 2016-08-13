ООН планирует расширить контингент в Южном Судане до 16 тысяч миротворцев
ООН планирует отправить в Южный Судан еще четыре тысячи миротворцев для защиты мирного населения и обеспечения безопасности в столице страны, Джубе.
Поводом к такому решению стала новая вспышка вооруженного конфликта между сторонниками президента Салвы Киира его соперника, вице-президента Риека Мачара, сообщает Русская служба Би-би-си.
Киир заявил, что не станет сотрудничать с ООН и не позволит ей "захватить" страну.
Совет Безопасности ООН заявил о готовности ввести эмбарго на поставки оружия Южному Судану, если тот попытается заблокировать развертывание дополнительного миротворческого контингента.
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Сейчас в Южном Судане размещены части международных миротворцев численностью 12 тысяч человек. Своих военнослужащих в состав контингента выделяют страны Африканского Союза.
Бои в Джубе в прошлом месяце привели к многочисленным жертвам и вызвали опасения, что в стране может вновь начаться гражданская война.
Южный Судан провозгласил независимость в 2011 году. Гражданская война, вспыхнувшая в 2013 году между силами, представляющими различные этнические группы, привела к гибели нескольких тысяч человек. Более двух миллионов оказались в положении перемещенных лиц.
В августе 2015 года лидеры конфликтующих сторон Киир и Мачар заключили перемирие. Мачар стал первым вице-президентом, но боевые действия не прекратились.