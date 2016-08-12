Хакеры попытались взломать сайты WADA и спортивного суда в Лозанне

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей организации, передает РБК.

Координатор по связям с общественностью WADA Мэгги Дюран пояснила, что агентство получило информацию о ролике на видеохостинге YouTube, в котором сообщалось о взломе сайта.

Читайте такжеThe Washington Post: Как Кремлю удается не оставлять следов после кибератак

Однако, по словам Дюран, было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что этого не произошло. При этом она уточнила, что WADA продолжает следить за ситуацией.

При этом генеральный секретарь CAS Матье Риб в беседе с AP отметил, что «была предпринята попытка взломать сайт CAS, но это не было не в первый и не в последний раз».

Он добавил, что информация на сайте арбитража является общественной, однако комиссия проводит расследование, чтобы убедиться в отсутствии ущерба от действия хакеров.