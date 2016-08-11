Клинтон обвинила Трампа в постоянных призывах к насилию

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Накануне Трамп заявил, что Клинтон намерена отменить Вторую поправку к конституции США, гарантирующую право граждан на ношение и хранение оружия, и призвал сторонников поправки сделать что-то, чтобы не допустить кандидата от демократов к власти.

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"Его постоянные утверждения о том, что больше стран должны иметь ядерное оружие, и вот теперь его очередной призыв к насилию. Каждый из этих случаев показывает, что у Дональда Трампа не тот характер, чтобы стать президентом и верховным главнокомандующим Соединенных Штатов", - заявила Клинтон на митинге в штате Айова.

По ее словам, Трамп перешел черту, и его высказывания могут иметь серьезные последствия.

Высказывания Трампа о Второй поправке вызвали бурную полемику в США. Сенатор-демократ Крис Мерфи увидел в заявлении кандидата призыв к убийству, а представитель агиткампании Клинтон Робби Мук назвал заявления кандидата-миллиардера опасными.

Сам же Дональд Трамп пояснил, что его слова не были призывом к насилию против кандидата от демократов, а он лишь призвал сторонников Второй поправки организоваться и проголосовать, чтобы спасти конституцию США.