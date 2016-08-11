В Ливии проправительственные силы заявили о захвате главного штаба "Исламского государства"
00:24, 11 августа 2016Мир
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В Ливии вооруженные отряды, верные международно признанному правительству, заявили, что захватили главный штаб экстремистской группировки "Исламское государство" в городе Сирт, что был центром деятельности группировки в этой североафриканской стране.
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам представителя этих сил, они взяли главную больницу города и университетский городок, но исламисты продолжают удерживать позиции в жилых районах города и в вилловом районе на берегу моря.
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Ранее в среду ливийские силы сообщили, что потеряли над Сиртом истребитель. По словам спикера, ни причина падения самолета. ни судьба экипажа до сих пор не известны.
Агентство, связанное с группировкой, заявило, что боевики сбили самолет и убили пилота.
Группировка "Исламское государство" захватила город Сирт с окрестностями в феврале 2015 года и превратило этот район в центр своей деятельности в Ливии.
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