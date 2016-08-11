В Ливии проправительственные силы заявили о захвате главного штаба "Исламского государства"

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам представителя этих сил, они взяли главную больницу города и университетский городок, но исламисты продолжают удерживать позиции в жилых районах города и в вилловом районе на берегу моря.

Читайте такжеПри взрыве бомбы в Ливии погибли 22 человека

Ранее в среду ливийские силы сообщили, что потеряли над Сиртом истребитель. По словам спикера, ни причина падения самолета. ни судьба экипажа до сих пор не известны.

Агентство, связанное с группировкой, заявило, что боевики сбили самолет и убили пилота.

Группировка "Исламское государство" захватила город Сирт с окрестностями в феврале 2015 года и превратило этот район в центр своей деятельности в Ливии.