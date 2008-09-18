Медведев распорядился оформить границу России в Арктике

России необходимо в короткие сроки оформить внешнюю границу континентального шельфа страны в Арктике. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости. "Надо, прежде всего, доработать и принять федеральный закон "О южной границе Арктической зоны России"", - заявил Медведев, выступая на заседании Совета безопасности РФ.

"Наша первая и фундаментальная задача - превратить Арктику в ресурсную базу России 21-го века", -заявил он. По словам Медведева, Арктика поможет обеспечить конкурентоспособность России на глобальных рынках.

Президент отметил, что континентальный шельф Арктики может содержать около четверти всех шельфовых запасов углеводородов в мире. "В ближайшей повестке - и договорное закрепление, и оформление внешней границы континентального шельфа", - сказал Медведев.

Сейчас около 20 процентов ВВП России и 22 процента общероссийского экспорта производится в регионе Арктики.

Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в богатой энергоресурсами Арктике. В сентябре 2007 года Минприроды объявило арктический шельф российской территорией после того, как российские ученые установили, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева в Северном ледовитом океане являются продолжением континентального шельфа, напоминает Лента.ру.