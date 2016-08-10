Более 400 человек эвакуированы из-за пожаров на португальском острове Мадейра

На кадрах, показанных по местному телевидению, видно, как жители столицы острова - города Фуншал - отчаянно пытаются тушить огонь с помощью садовых шлангов и ведер с водой, пишет Русская служба Би-Би-Си.

По словам главы регионального правительства Мигеля Албукерке, десятки людей обратились за медицинской помощью из-за отравления дымом.

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От пожаров страдает и материковая часть Португалии. В их тушении принимают участие около 4 тысяч пожарных и 26 самолетов.

Самая тяжелая ситуация - на севере страны, где горят сосновые и эвкалиптовые леса, а температура воздуха превышает 30 градусов.

Запах гари и дым от пожаров ощущаются и в столице страны Лиссабоне.

Лесные пожары нередко возникают в Португалии в августе, когда на территории страны устанавливается сухая и жаркая погода.