Умер один из богатейших британцев герцог Джеральд Кавендиш Гросвенор

По словам представителя герцога, ему внезапно стало плохо, когда он осматривал свои владения на северо-западе Англии, передает BBC.

Герцогу Вестминстерскому принадлежали обширные участки земли на севере Англии и в Шотландии, а также участок площадью 121 гектар в одном из самых дорогих кварталов Лондона.

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Как передает РБК, журнал Forbes оценивает текущее состояние Гросвенора в 10,8 млрд фунтов стерлингов ($14 млрд). В рейтинге журнала он занимал третье место среди самых богатых людей Великобритании и 68-е в мире. Основным источников доходов герцога была принадлежавшая ему земля в Белгрейвии — одном из самых дорогих районов Лондона к юго-западу от Букингемского дворца, а также недвижимость в соседнем Мейфэре.

Титул герцога Вестминстерского был учрежден королевой Викторией в 1874 году. Джеральд Кавендиш Гросвенор унаследовал его в 1979 году. Теперь титул перейдет к его единственному сыну — 25-летнему Хью Ричарду Луи Гросвенору.