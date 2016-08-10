В Кремле заявили, что Путин и Мэй договорились о встрече
Российский президент Владимир Путин и новый премьер-министр Британии Тереза Мэй провели первый, после ее назначения на эту должность, разговор.
Как пишет Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Кремль, обе стороны "выразили неудовлетворенность" нынешним сотрудничеством как в политической, так и в экономической сферах.
Британская сторона никаких заявлений о беседе Мэй и Путина не делала. Кремль подчеркнул, что телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе британской стороны.
Читайте такжеТереза Мэй заявляет, что угрозы со стороны России и КНДР являются "вполне реальным"
Как передает официальный сайт президента России, речь шла также о налаживании диалог по линии спецслужб, занимающихся обеспечением авиабезопасности. Кроме того, Путин и Мэй запланировали провести личную встречу в ближайшем будущем.
"С учетом того, что в конце августа предстоит отметить знаменательную дату - 75-летие прибытия в Архангельск (спустя несколько недель после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз) первого британского Северного конвоя, Мэй подтвердила участие Великобритании в торжествах на солидном уровне", - говорится в сообщении Кремля.