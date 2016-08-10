США одобрили продажу оружия Саудовской Аравии на $1,15 миллиарда

По информации Пентагона, сделка предусматривает в том числе продажу 133 танков "Абрамс", 266 пулеметов М240, а также дымовых гранатометов и бронированных ремонтно-эвакуационных машин, передает Русская служба Би-Би-Си.

В понедельник госдепартамент США одобрил возможность продажи оружия Эр-Рияду и уведомил об этом конгресс.

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Как отмечается в сообщении минобороны США, предлагаемая сделка будет способствовать "усилению безопасности стратегического регионального партнера, который продолжает оставаться ведущим гарантом политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке".

Саудовская Аравия входит в состав коалиции, которая борется с боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака.

Вооруженные силы Саудовской Аравии также наносят авиаудары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.