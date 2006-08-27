Перекрыв шоссе и железную дорогу, крестьяне требуют землю

На Тернопольщине жители села Нагирянка Чортковского района перекрыли дорогу общегосударственного значения и остановили пассажирский поезд. Таким образом жители села протестуют против того, что уже 5 лет власть не дает им разделить на паи земли конного завода

Как сообщила корреспонденту УНИАН главный зоотехник по коневодчеству Ягильницкого конного завода, расположенного по соседству с Нагирянкой, решение о перекрытии дороги было принято сегодня на собрании коллектива. “Мы уже неоднократно обращались к областному руководству и к районному. Там нам посоветовали обращаться в суд, однако это тоже ничего не дало. За это время 30 процентов людей, которые были в списках пайщиков, уже поумирали”, - рассказала главный зоотехник.

По ее словам, о намерении совершить акцию протеста работники завода предупредили районную и областную власть, а также милицию, объяснив, если им до 27 августа не дадут четкого ответа по разделению на паи земель, то они прибегнут к массовой акции.

Сейчас, со слов очевидцев, дорогу с 18 часов перекрывают около 30 человек. С того времени из двух сторон живой цепочки выстроились приблизительно 100-метровые очереди автомобилей. Около 19 часов участники акции остановили пассажирский поезд Харьков-Черновцы.

По словам главного зоотехника, пикет будет длиться до тех пор, пока к ним не приедет кто-либо из представителей власти и не даст четкого ответа по разделению на паи земель.

На место инцидента уже прибыли представители правоохранительных органов и ГАИ.