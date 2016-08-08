20-летний житель Сан-Франциско был убит выстрелом в спину во время игры в Pokemon Go

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел на набережной Сан-Франциско. 20-летний Келвин Райли во время прогулки с друзьями играл в Pokemon Go. После того, как он немного отошел от своей компании, к нему подошел неизвестный и выстрелил в спину. Молодой человек погиб на месте, передает РБК.

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Детектив Роберт Дженсинг уточнил, что стрелявший не пытался ограбить Райли, а сразу же скрылся после стрельбы.

«Насколько нам известно, никакой конфронтации не было. Никто ничего не говорил. Это произошло просто так, он просто подошел, выстрелил ему в спину и убежал», - рассказал близкий друг семьи погибшего Джон Кирби.

В настоящее время в полиции устанавливают детали произошедшего. В частности, будет проверена версия о том, что убийца испытывал неприязнь к пользователям популярной игры.