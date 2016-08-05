РПЦ попросила убрать покемона Raa666 из своего собора в Вене
Настоятели cобора Святого Николая в Вене, находящегося в ведении Русской православной церкви, потребовали от разработчиков популярной мобильной игры Pokemon Go убрать из храма покемона по имени Raa666.
Об этом сообщаетгазета The Local Austria, передает Радио Свобода.
В официальном обращении собора к компании Niantic Labs говорится, что храм - "священное место, которое служит лишь для проведения богослужений".
Читайте такжеОтветный удар Pokemon Go: в Швейцарии гигантские Пикачу открыли охоту на людей (видео)
Как сообщал УНИАН, ранее музей Холокоста в Вашингтоне и Национальное Арлингтонское кладбище в Вирджинии поросили пользователей Pokémon Go воздержаться от ловли покемонов на своей территории.
В свою очередь, в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга популярность игры использовали для привлечения посетителей. Студенту, поймавшему "карманного монстра" в синагоге, подарили бутылку кошерного вина.