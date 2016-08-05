РПЦ попросила убрать покемона Raa666 из своего собора в Вене

Об этом сообщаетгазета The Local Austria, передает Радио Свобода.

В официальном обращении собора к компании Niantic Labs говорится, что храм - "священное место, которое служит лишь для проведения богослужений".

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Как сообщал УНИАН, ранее музей Холокоста в Вашингтоне и Национальное Арлингтонское кладбище в Вирджинии поросили пользователей Pokémon Go воздержаться от ловли покемонов на своей территории.

В свою очередь, в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга популярность игры использовали для привлечения посетителей. Студенту, поймавшему "карманного монстра" в синагоге, подарили бутылку кошерного вина.