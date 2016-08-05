Обама сомневается в приверженности России соблюдению перемирия в Сирии

Об этом заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции в Пентагоне, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Я не уверен, что мы можем доверять России и Владимиру Путину. Поэтому нам нужно проверить, можем ли достичь реального прекращения огня», — заявил Обама.

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По словам американского лидера, Москва может и не добиться настоящего перемирия. «Либо потому, что она к нему не стремится, либо из-за того, что у нее нет реального влияния на Башара Асада», — пояснил президент.

Обама отметил, что Белый дом намерен проверить, способны ли стороны достичь прогресса по Сирии. «Если нет, то Россия проявит себя как безответственный актер на мировой сцене, который поддерживает несущий гибель режим, и ей придется отвечать перед этой сценой», — заключил он.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон готов работать с Москвой для укрепления усилий по борьбе с «Исламским государством» и«Аль-Каидой». Однако пока, по словам Обамы, Россия не сделала необходимых шагов. Глава государства подчеркнул, что для Москвы «настал момент показать, насколько серьезно она настроена на решение этих задач».