В Financial Times объяснили, почему Путину нужна отмена санкций до выборов президента России

Об этом на страницах Financial Times пишет начальник отдела стратегии кредитования компании Nomura Тимоти Эш, пытаясь спрогнозировать дальнейшие действия Кремля, передает ZN.UA.

Но в обоих конфликтах Россия, скорее всего, вложит большие военные ресурсы, чтобы добиться своих стратегических целей. Но делать это до выборов в Госдуму (в сентябре 2016 года) или даже президентских (в марте 2018-го года) очень рискованно.

Эш убежден, что с точки зрения Москвы политические тенденции в США и Европе играют на пользу российским интересам. Российская игра заключается в том, чтобы затягивать время, пока Запад не согласится на компромисс. Поэтому, наверное, Путин не сможет удержаться от вмешательства в политические события в странах Запада, устраивая все эти "хакерские атаки и похищения писем", потому что соблазн и возможности слишком велики, чтобы их игнорировать.

Какие же долгосрочные цели России? Целью Путина до сих пор остается восстановление статуса глобальной силы на уровне с США и Китаем. Он хочет снова сидеть с ними за одним общим столом, за которым Россию и ее стратегические интересы будут уважать. И как мировая сила, в соответствии с доктриной Путина, Россия должна иметь свою "сферу влияния" и буферные зоны с соперниками.

Такими буферами Москва хочет видеть ближнее зарубежье включительно с Украиной. Она считает, что военные вторжения и вмешательства в дела соседних стран вписываются в ее "право на оборону", поскольку США также демонстрировали желание вмешиваться в события в странах Центральной Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, Путин хочет, чтобы США уважали российский авторитаризм и не вмешивались в его внутренние дела. Он хочет, чтобы больше не происходило никаких "цветных революций". Тем временем, электоральные часы самого Путина тоже тикают, а его внимание больше сосредоточено на выборах депутатов Думы, чем на президентских в 2018 году.

Он не рассматривает выборы так, как принято на Западе. Для него победа – это измерение успеха политики. Для Путина очень важно не только победить на выборах. Победа должна быть невероятно убедительной, чтобы он мог дальше делать все, что только вздумает, ради спасения своего режима. Политические изменения же подорвут его планы по восстановлению "величия" России.

Несмотря на плохое состояние экономики, коррупцию и гражданское недовольство правящей партии "Единая Россия" будет трудно победить на выборах. Опросы свидетельствуют, что сам Путин популярен. Однако россияне обвиняют правительство в своих бедах. Поэтому если "Единая Россия" наберет меньше 50% голосов, Путин может устроить кадровые перестановки в правительстве.

В частности, он может заменить премьер-министра Дмитрия Медведева кем-то, кто заработал авторитет благодаря реформам. Таким кандидатом может оказаться Алексей Кудрин. Назначив Кудрина на высокий пост, Путин даже не подумает начинать реальные экономические реформы до президентских выборов. Но он попытается "построить мосты" с Западом, послав сигнал о желании измениться, чтобы смягчить давление санкций. Это будет очень важной задачей для Путина, поскольку к моменту, когда россияне пойдут на участки в 2018 году, экономический рост должен восстановиться. Он, вероятно, попытается убедить западную и внутреннюю аудиторию в намерениях провести реформы, назначив нового премьера.

Кудрин уже вернулся на пост главного экономического советника президента РФ. Но это все обман. Ведь реальные реформы, которые нужны России, представляют угрозу для "властной вертикали", которую возглавляет сам Путин. Возможное назначение Кудрина "в ответ" на недовольство россиян, которое они смогут высказать на выборах в Думу, очень удачно совпадет с исходом выборов в США и политических тенденций в Европе, которые, в свою очередь, повлияют на решение, которое ЕС примет в декабре 2016 года – продолжать ли санкции против России или нет.

Читайте такжеТрамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за Крыма

Перед тем, как европейцы будут думать над этим решением, Путин будет изо всех сил стараться показать, что он открыт для реформ. А Западу якобы не стоит игнорировать возможность остановить раскручивание спирали новой Холодной войны. Зато стоит поддержать реформаторов в России. И, мол, вот и Кудрин в правительстве как раз появился.

По мнению эксперта, в Европе безусловно есть те, кто поверит Путину. Такие силы или открыто придерживают российского президента, или смотрят на ситуацию сквозь призму бизнеса, или же просто "миротворцы" и стремятся уладить конфликты компромиссами, закрывая глаза на истинные намерения России.

"Учитывая все это, критически важным будет результат выборов в США. Если во главе Америки станет сильный лидер, вряд ли европейцы будут нарушать существующий порядок. Экономическая сила США и гарантии безопасности с их стороны до сих пор слишком много значат", - считает эксперт.

По его мнению, если новым президентом США станет Хиллари Клинтон, американская политика в отношении России почти не изменится или же может стать еще более "ястребиной". Одним из ее решительных шагов может стать передача летального оружия Украине для обороны от агрессии России. Не исключено, что в случае победы Клинтон Путин сразу же начнет действовать более дерзко и демонстративно, чтобы показать ей, что с Россией нужно разговаривать и договариваться.

Автор предполагает, что агрессия против Украины может обостриться, или же война может вспыхнуть с новой силой в Нагорном Карабахе, или же российские войска могут появиться даже на севере Казахстана.

Дональд Трамп же, скорее всего, начнет свою политику изоляционизма. Он поставит экономические интересы Америки выше продвижение демократии, уважения прав человека и либеральных идеалов. И это может выгодно совпасть с желаниями Путина. "Трамп может запросто воспринимать Россию как хорошего долгосрочного партнера в борьбе против общих врагов, таких как террористы ИГИЛ. Я даже могу легко представить совместные американо-российские операции при президенте Трампе", - пишет эксперт.

Но при этом, миллиардер во главе США перекроит карту безопасности Европы, НАТО ослабнет, а Вашингтон станет равнодушным к судьбе ЕС. Вероятно даже, что Трамп захочет ослабить европейский блок, считая это хорошей возможностью для американских экономических интересов.

Ранее Wyborcza писала, что Россия не исключает "большой войны", отправляя к границе Украины солдат, ракеты и самолеты.