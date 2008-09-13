В Нью-Дели прогремели два взрыва: пострадали как минимум 20 человек

По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате двух взрывов, произошедших в Нью-Дели, сообщает местная полиция.

Известно, что взрывы произошли в оживленном торговом квартале, один из взрывов прогремел на парковке, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters .

Местное телевидение показало, что на местах инцидентов возникла паника, и множество машин скорой помощи увозят раненых.