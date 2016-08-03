В России обеспокоились планами США по производству модернизированных атомных бомб

Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

"Насколько я понимаю, речь идет о переходе к новому этапу подготовки к производству так называемого унифицированного ядерного боезаряда, предназначенного, прежде всего, для размещения на территории пяти европейских стран (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции) с целью обновления уже имеющихся там американских ядерных вооружений", — сказал Ульянов.

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Он отметил, что по имеющейся информации, "какое-то количество" данных модернизированных бомб будет складировано и на территории США "про запас".

"Непосредственного влияния на положение дел в Европе и мире принятое Национальным управлением ядерной безопасности США решение ни сегодня, ни завтра иметь не будет, поскольку постановка новых ядерных боезарядов на вооружение начнется только в 2020 году. Именно тогда негативные последствия модернизации станут действительно ощутимыми", — подчеркнул Ульянов.

Ранее УНИАН сообщал, что Нацуправление по ядерной безопасности США санкционировало инженерную стадию производства модернизированной атомной бомбы B61-12.

Отмечается, что работа над инженерной стадией производства велась четыре года. Первый образец B61-12 планируют выпустить в 2020 году, затем хотят приступить к полномасштабному производству бомбы.