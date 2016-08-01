Юнкер рассказал, что записывает в блокнот имена всех своих предателей
Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал, что записывает в маленькую черную записную книжку имена всех людей, которые его предали.
Политик рассказал ежедневной бельгийской газете Le Soir, что называет этот блокнот "Маленький Морис", передает Би-би-си. "Именно там на протяжении 30 лет я делаю запись, когда кто-нибудь меня предает", - рассказал Юнкер.
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При этом президент Еврокомиссии настаивает, что не злопамятен и в книжке не так много записей, потому что люди редко его предают.
Название книги происходит от немецкого выражения "горечь маленького Мориса".
"В Люксембурге если кто-то раздражал меня, я говорил "Осторожней, маленький Морис ждет тебя", - рассказал бывший премьер-министр Люксембурга.
Пресс-секретарь Юнкера отказался раскрыть содержание записной книжки. "Если вы хотите знать, включены ли туда вы или Би-би-си, вам придется спросить его самого", - заявил он.