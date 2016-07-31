Минобороны Польши сообщило о перехвате самолета из РФ, в воздух были подняты истребители F-16 - СМИ
Министерство обороны Польши заявило, что ВВС страны перехватили российский легкомоторный самолет, нарушивший воздушное пространство республики.
Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Бартломей Мисевич, передает ТАСС.
«Дошло до нарушения закрытого воздушного пространства российским акробатическим самолетом, пилотом, который направлялся в сторону Кракова. Сразу же после получения информации о том, что он влетел в запретную зону без специальных разрешений, были подняты наши F-16», - сказал он.
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Мисевич добавил, что российскому пилоту жестами и по радио дали понять, что нужно делать. По словам пресс-секретаря, пилот выполнил распоряжения, после чего был задержан в аэропорту Радома.
По предварительной информации, самолет направлялся на соревнования по воздушной акробатике, которые начнутся в Польше 5 августа.