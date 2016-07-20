Самолеты ВВС Турции подняты на перехват двух катеров, на борту которых могут находиться участники путча - СМИ

Об этом сообщает агентство "Доган" со ссылкой на военных, передает Русская служба BBC.

Самолеты F-16 "вылетели с турецкой авиабазы для проверки информации о двух кораблях береговой охраны, которые пытаются уйти в территориальные воды Греции".

Турецкие СМИ предполагают, что на борту катеров могут находиться участники неудавшегося военного переворота.

Власти Турции не делали официальных заявлений по этому поводу.

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Утром после неудачной попытки военного переворота в Турции на северо-востоке Греции приземлился турецкий военный вертолет с восемью военными на борту. Греческие СМИ подтвердили, что в вертолете находились люди, причастные к попытке переворота.

Офицеры попросили в Греции политического убежища. Греческие власти предъявили им обвинения в незаконном пересечении границы. Сейчас военные дожидаются суда.